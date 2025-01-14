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        Aksaray Turizm Master Planı toplantısı düzenlendi

        Aksaray'da Turizm Master Planı toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 16:38 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:39
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        Aksaray Turizm Master Planı toplantısı düzenlendi
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        Aksaray'da Turizm Master Planı toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında bir otelde düzenlenen toplantıya turizm işletmecileri, kurum müdürleri ile sektör temsilcileri katıldı.

        Turist sayısının artırmak için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını, Ihlara Vadisi için asansör projesi hazırladıklarını belirten Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

        "Aksaray, bulunduğu jeopolitik konumu ve sahip olduğu tabii ve tarihi güzellikleriyle, Türkiye'de gelişim potansiyeli en yüksek şehirlerden birisidir. Sahip olduğumuz hazine, hak ettiği noktada değil. Onun için, en büyük çabayı bu sahada gösteriyoruz. Dünden bugüne değişecek şeyler değil bunlar. Eksiklerimiz çok. Küçük, ama emin adımlarla ilerliyoruz. Yol aldığımızın da farkındayız. İşte, Turizm Master Planı da bunun bir göstergesidir. Yanı başımızdaki Nevşehir'e her yıl 5 milyona yakın turist geliyor. Biz neden onlardan yararlanamıyoruz. Projelerimiz hazır hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Kent turizminin gelişmesi adına atılacak adımlara destek olmak için her türlü desteğe hazırız."

        Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysu Altaş ise Aksaray'ı tüm değerleriyle birlikte turizm marka şehri haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

        Toplantı, soru ve cevapların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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