MÜSİAD Aksaray Şube Başkanı Göktaş, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Aksaray Şube Başkanı Sefa Göktaş, kentteki ulusal ve yerel medya temsilcileriyle buluştu.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Aksaray Şube Başkanı Sefa Göktaş, kentteki ulusal ve yerel medya temsilcileriyle buluştu.
Kentte bir lokantada düzenlenen programda konuşan Göktaş, MÜSİAD Aksaray Şubesi'nin 11. Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim kuruluyla başkanlığa seçildiğini söyledi.
Aksaray için iki büyük proje planladıklarını belirten Göktaş, "Gazeteciler, toplumun gözü, kulağı ve sesidir. Doğru bilgiye ulaşmamızı sağlayarak toplumu aydınlatıyorsunuz. Bu fedakarca çalışmalarınız için hepinize teşekkür ederim." diye konuştu.
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