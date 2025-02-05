Aksaray'da ikinci kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde ikinci kattaki evin penceresinden düşen kişi hayatını kaybetti.
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde ikinci kattaki evin penceresinden düşen kişi hayatını kaybetti.
Bekarlar köyünde yaşayan alzheimer hastası S.P. (85), ikinci katta bulunan evinin penceresinden dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan S.P, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.P, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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