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        Aksaray'da ikinci kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü

        Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde ikinci kattaki evin penceresinden düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:14 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:14
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        Aksaray'da ikinci kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü
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        Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde ikinci kattaki evin penceresinden düşen kişi hayatını kaybetti.

        Bekarlar köyünde yaşayan alzheimer hastası S.P. (85), ikinci katta bulunan evinin penceresinden dengesini kaybederek düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda ağır yaralanan S.P, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        S.P, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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