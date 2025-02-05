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        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 19:49 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:52
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        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Ekber B. (25) idaresindeki 42 ANS 43 plakalı otomobil ile İsmail K. (22) kontrolündeki hafif ticari araç Sultanhanı Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü Ekber B. ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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