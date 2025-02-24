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        Eskil köyler ve yaylalar arası futbol turnuvası final maçıyla tamamlandı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Eskil Belediyesi tarafından düzenlenen köyler ve yaylalar arası futbol turnuvası büyük bir heyecana sahne oldu. Finalde Altan-Kesmezspor ile Çulfaspor karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:55 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:22
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        Eskil köyler ve yaylalar arası futbol turnuvası final maçıyla tamamlandı
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Eskil Belediyesi tarafından düzenlenen köyler ve yaylalar arası futbol turnuvası büyük bir heyecana sahne oldu. Finalde Altan-Kesmezspor ile Çulfaspor karşı karşıya geldi.

        Normal süresi 0-0 sona eren mücadelede uzatma dakikalarında Çulfaspor 2-1'lik üstünlük sağlayarak şampiyon oldu. Büyük çekişmeye sahne olan final maçı, taraftarlardan büyük ilgi gördü.

        Bir ay süren turnuvaya 21 takım katıldı, toplamda 97 maç oynandı. Tüm maçlarda taraftarlara takımlarını yalnız bırakmamak adına tribündeki yerlerini aldı.

        Soğukta oynanan müsabakayı takip etmek isteyen taraftarlar, battaniyesini alarak maça geldi.

        Turnuvanın sonunda konuşan Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, "Bu tür organizasyonlar, ilçemizdeki birlik ve beraberliği güçlendiren önemli etkinliklerdir. Sporun birleştirici gücünü burada görmek bizi mutlu etti. Şampiyon olan Çulfaspor'u ve turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum." dedi.

        Kupayı kaldıran Çulfaspor oyuncuları ve taraftarları, büyük sevinç yaşarken, turnuva gelecek yıl da devam edecek.

        Turnuvanın üçüncüsü Kökezspor ile Bozcamahmutspor oldu.

        Gol kralı, Altan-Kesmezspor’dan Mehmet Ali Altan oldu.

        Dereceye giren takımlara ödüllerini Eskil Kaymakmaı Fuat Yurddaş ve Belediye Başkanı Mustafa Zavlak verdi.

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