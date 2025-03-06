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        Aksaray'da 15 metre derinliğinde obruk oluştu

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaklaşık 5 metre çapında ve 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:24 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:00
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        Aksaray'da 15 metre derinliğinde obruk oluştu
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaklaşık 5 metre çapında ve 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

        İlçeye bağlı Karakol Yaylası'nda obruk meydana geldi.

        Alanda incelemelerde bulunan Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, AA muhabirine, ilçe sınırlarında obruk meydana gelmesinin ender görüldüğünü söyledi.

        Karapınar bölgesinde daha çok görülen obruk oluşumunun ilçe sınırlarında da görülmeye başlamasıyla üzüldüklerini, tedirgin olduklarını anlatan Zavlak, şunları kaydetti:

        "Mevsimsel olarak yağışların az olması, bilinçsiz yeraltı sularının kullanılması ve çok su tüketen ürünlerin ekilmesi obruk oluşmasını tetikliyor. Bölgemiz tarımla geçimini sağladığı için dış havzadan su getirilmesi durumunda obruk oluşması önlemiş olacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. Oluşan obrukta herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması sevindirici. Yetkililerle koordineli şekilde çalışarak gerekli önlemleri alacağız. Halkımızı bu tür olaylara karşı bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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