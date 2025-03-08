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        Aksaray'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

        Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:47 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:47
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        Aksaray'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Samet Şahin (23) kontrolündeki 14 BG 661 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 66 DC 611 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu 15. kilometresinde çarpıştı.

        Kazada, sürücülerden Samet Şahin ve aynı araçtaki Arif Şahin (20) yaralandı, Medine Şahin (20) hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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