Aksaray'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Samet Şahin (23) kontrolündeki 14 BG 661 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 66 DC 611 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu 15. kilometresinde çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Samet Şahin ve aynı araçtaki Arif Şahin (20) yaralandı, Medine Şahin (20) hayatını kaybetti.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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