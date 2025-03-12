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        Aksaray'da sahipsiz sokak hayvanları sorunu toplantıda değerlendirildi

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında, Aksaray Sahipsiz Sokak Hayvanlarını Koruma Birliği Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:57 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:05
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        Aksaray'da sahipsiz sokak hayvanları sorunu toplantıda değerlendirildi
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        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında, Aksaray Sahipsiz Sokak Hayvanlarını Koruma Birliği Toplantısı düzenlendi.

        İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Kumbuzoğlu, sahipsiz sokak hayvanları konusunda Valilik ve Belediye olarak çalışmaları devam ettirdiklerini söyledi.

        Konya'da bir çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini vurgulayan Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu örnekler ülkemizde çok oluyor. Aynı hadiselerin Aksaray'da yaşanmaması için çalışmalar yapmalıyız. Hepimiz o yavrumuzun ailesinin yerine kendimizi koyması gerekiyor, empati yapmamız gerekiyor. Olay olmadan önce kesinlikle önlem almalıyız. Bir vatandaşımızın engelli, yaşlı veya çocuk hiç fark etmez karşı karşıya kalacağı bir durumun vebalini ödemek çok zor olur. Bu bakımdan Aksaray bütün gücünü birleştirerek biran evvel gereğini yapmamız gerekiyor. Aslında yapılacak şey çok net. Kanunda her şey detaylarıyla mevcut. Aksaray Belediyesiyle çok güzel bir kontak kurduk. Şu andaki hayvan barınağımız yetersiz. İl Özel İdaresi olarak bir takviye yaptık. Hastalıklı olan hayvanların hemen tedavisini yapıp barınaklarımıza almaya devam ediyoruz. Yeni barınağı, Akin köyü yolu üzerine yapıyoruz. Hayvanlar için tüm tedbirleri içerisinde bulunan bir yer hazırladık. En geç 1 ay içerisinde hazır hale gelecek. Köpekler içeride bir birine zarar vermeyecek halde olacak."

        Toplantı yapılan sunumların ardından sona erdi.

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