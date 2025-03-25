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        Eskil'de salon futbolu turnuvası sona erdi

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde kurumlararası salon futbolu turnuvası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 13:43 Güncelleme: 25.03.2025 - 13:48
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        Eskil'de salon futbolu turnuvası sona erdi
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde kurumlararası salon futbolu turnuvası tamamlandı.

        Kaymakamlık tarafından organize edilen ve 16 takımın katıldığı turnuvanın final maçında, Eskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Azam Güdendede takımı karşılaştı.

        Penaltı atışları sonucu 8-7 üstünlük sağlayan Eskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı şampiyon oldu.

        Şampiyon takıma kupa ve madalyasını veren Kaymakam Fuat Yurddaş, final maçının nefes kestiğini söyledi.

        Tüm takımları kutlayan Yurddaş, şöyle konuştu:

        "Eskil'de düzenlediğimiz bu anlamlı turnuvayı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 16 takımımızın katılımıyla gerçekleşen turnuva, ilçemizde büyük bir heyecan ve coşku yarattı. Turnuva boyunca centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Özellikle final maçında sergilenen mücadele, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Bu tür etkinlikler, kurumlar arası iletişimi güçlendirmenin yanı sıra, ilçemizdeki birlik ve beraberlik duygusunu da pekiştirmektedir. Sporun birleştirici gücüyle, ilçemizde daha nice güzel etkinliklere imza atmayı hedefliyoruz. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."

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