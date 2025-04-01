Tarlasının gübre ihtiyacını karşılamak için devletten aldığı destekle besi çiftliği kurdu

ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde tarım ve hayvancılık yapan Fatih Karaduman, tarlalarının ihtiyacı olan gübreyi hibe desteğiyle kurduğu besi çiftliği sayesinde elde ediyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) girişimcilere birçok alanda hibe desteği sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda 2 milyon 700 bin hibe alarak 800 büyükbaş hayvanlık besi çiftliği kuran 35 yaşındaki Karaduman, işletmesinde 15 kişiye istihdam sağlıyor.

Karaduman, yılda yaklaşık 1000 ton et üretimi yaptığı işletmesinde ve tarımda kullandığı elektriğini de çiftliğin çatısına kuracağı güneş enerji santraliyle karşılayacak.

Küçüklüğünden bu yana hayvanlarla ilgilenen Karaduman, AA muhabirine, annesinin isminin "Şeker" olduğunu ancak "Şeker Anne" olarak ün saldığını söyledi.

Annesinin hayvancılıkla uğraşması sayesinde doğduğu günden bu yana hayvanlarla iç içe olduğunu belirten Karaduman, "Bu çiftliği kurmamızın tek sebebi gübre yönetimi. Yaklaşık 2 bin dönüm bir arazi işliyoruz. Hayvandan çıkanı tarlaya, tarladan çıkanı da hayvana yediriyoruz. Bizim işletmemizde böyle bir sirkülasyon oluyor. Bu sirkülasyon olmadığı zaman pek bir kar olmuyor." diye konuştu.