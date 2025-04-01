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        Tarlasının gübre ihtiyacını karşılamak için devletten aldığı destekle besi çiftliği kurdu

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde tarım ve hayvancılık yapan Fatih Karaduman, tarlalarının ihtiyacı olan gübreyi hibe desteğiyle kurduğu besi çiftliği sayesinde elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 12:35 Güncelleme: 01.04.2025 - 12:35
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        Tarlasının gübre ihtiyacını karşılamak için devletten aldığı destekle besi çiftliği kurdu
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        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde tarım ve hayvancılık yapan Fatih Karaduman, tarlalarının ihtiyacı olan gübreyi hibe desteğiyle kurduğu besi çiftliği sayesinde elde ediyor.

        Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) girişimcilere birçok alanda hibe desteği sağlamaya devam ediyor.

        Bu kapsamda 2 milyon 700 bin hibe alarak 800 büyükbaş hayvanlık besi çiftliği kuran 35 yaşındaki Karaduman, işletmesinde 15 kişiye istihdam sağlıyor.

        Karaduman, yılda yaklaşık 1000 ton et üretimi yaptığı işletmesinde ve tarımda kullandığı elektriğini de çiftliğin çatısına kuracağı güneş enerji santraliyle karşılayacak.

        Küçüklüğünden bu yana hayvanlarla ilgilenen Karaduman, AA muhabirine, annesinin isminin "Şeker" olduğunu ancak "Şeker Anne" olarak ün saldığını söyledi.

        Annesinin hayvancılıkla uğraşması sayesinde doğduğu günden bu yana hayvanlarla iç içe olduğunu belirten Karaduman, "Bu çiftliği kurmamızın tek sebebi gübre yönetimi. Yaklaşık 2 bin dönüm bir arazi işliyoruz. Hayvandan çıkanı tarlaya, tarladan çıkanı da hayvana yediriyoruz. Bizim işletmemizde böyle bir sirkülasyon oluyor. Bu sirkülasyon olmadığı zaman pek bir kar olmuyor." diye konuştu.

        - "Çiftliğimiz, tam anlamıyla modern bir et entegre tesisi"

        Karaduman, 2021'de TKDK'ye başvuruda bulunarak çiftlik için yüzde 75 hibe desteği aldığını ifade etti.

        Hayvanları da Güney Amerika'dan satın aldığını vurgulayan Karaduman, şöyle konuştu:

        "Çiftliğimiz kapalı alan olarak 5 bin 500 metrekarelik bir yeri kapsıyor. Şu anda 210 hayvanım var, kapasitemiz 800 büyük başlık. Hayvanların altı tamamen ızgaralı. Gübre sıyırıcılar gübre çukuruna çekiyor. Çiftliğimiz, tam anlamıyla modern bir et entegre tesisi. Çiftlik kurmak isteyen üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun hibe desteklerinden yararlansın, tavsiye ederim. Allah'a şükür işlerimiz çok iyi. Hemen yan tarafa 1500 başlık yeni bir çiftlik kuracağız. Onu da yaptıktan sonra süt besi çiftliği için de girişimlerimiz olacak. İleriye doğru planlı ve projeli çalışmalar yürütüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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