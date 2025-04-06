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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Aksaray'da konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nu ziyaretinde, "Sahipsiz hayvanların buralarda toplanması ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulması önemli bir çalışma alanımız. Belediye başkanlarımız ve valilerimiz büyük bir çalışma yürütüyor. Bizler de bu çalışmaları yerinde görmek için buradayız. Köpeklerin toplanma süreci işliyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 16:18 Güncelleme: 06.04.2025 - 16:18
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Aksaray'da konuştu:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nu ziyaretinde, "Sahipsiz hayvanların buralarda toplanması ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulması önemli bir çalışma alanımız. Belediye başkanlarımız ve valilerimiz büyük bir çalışma yürütüyor. Bizler de bu çalışmaları yerinde görmek için buradayız. Köpeklerin toplanma süreci işliyor." dedi.

        Aktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Kumbuzoğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Gazetecilere açıklama yapan Aktaş, 1997-1999 yılları arasında Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kaymakam olarak görev yaptığını, kente tekrar gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

        Sahipsiz hayvanların ülkenin olumsuz gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Aktaş, şöyle konuştu:

        "Özellikle son günlerde üst üste sahipsiz hayvanların insanlara saldırması ve ölümlere vesile olması bizleri derinden üzdü. Bundan hareketle 81 ilimizde hem belediyelerimizde hem de il özel idaresi olan 51 ilimizde sahipsiz köpeklerin toplanması, barınakların ve doğal yaşam alanlarının oluşturulması için büyük bir faaliyet içerisindeyiz. Sahipsiz hayvanların buralarda toplanması ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulması önemli bir çalışma alanımız. Belediye başkanlarımız ve valilerimiz büyük bir çalışma yürütüyor. Bizler de bu çalışmaları yerinde görmek için buradayız. Köpeklerin toplanma süreci işliyor. Belediyelerimizin sahipsiz köpekleri toplayıp rehabilitasyon merkezlerine ve barınaklara alması gerekiyor. Nüfusu 25 binin üzerindeki her belediyenin ayrıca bir barınak yapma zorunluluğu var. Barınaklara toplanan hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması ve sahiplendirilmeye yönelik çalışmalar yürüyor."

        Aktaş ve beraberindekiler daha sonra Aksaray Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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