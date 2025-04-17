Aksaray'da ortaokullar arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yapıldı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.
Çukuryurt İlkokulu Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenelenen etkinliğe, Kaymakam Fuat Yurddaş, Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mihriban Öksüz Şen, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, cami imamları, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu.
Yarışmada, Eskil Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Gezginci birinci, Şehit Recep Bozdağ Ortaokulu öğrencisi Ali Akif Bozdağ ikinci, Taşkapı Ortaokulu öğrencisi Ömer Can Güneş üçüncü ve Çulfa Şehit Hacı Şahin Ortaokulu öğrencisi Ali Akif Şahin dördüncü oldu.
Kaymakam Yurddaş'ın, dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesinin ardından program sona erdi.
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