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        Aksaray'da ortaokullar arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yapıldı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:36 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:04
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        Aksaray'da ortaokullar arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yapıldı
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

        Çukuryurt İlkokulu Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenelenen etkinliğe, Kaymakam Fuat Yurddaş, Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mihriban Öksüz Şen, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, cami imamları, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu.

        Yarışmada, Eskil Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Gezginci birinci, Şehit Recep Bozdağ Ortaokulu öğrencisi Ali Akif Bozdağ ikinci, Taşkapı Ortaokulu öğrencisi Ömer Can Güneş üçüncü ve Çulfa Şehit Hacı Şahin Ortaokulu öğrencisi Ali Akif Şahin dördüncü oldu.

        Kaymakam Yurddaş'ın, dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesinin ardından program sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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