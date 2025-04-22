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        Aksaray'da inşaatın 3. katından düşen işçi öldü

        Aksaray'da inşaat halindeki binanın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:07 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:07
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        Aksaray'da inşaatın 3. katından düşen işçi öldü
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        Aksaray'da inşaat halindeki binanın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Paşacık Mahallesi'ndeki inşaatın 3. katındaki iskelede boya yapan R.Ç, dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, R.Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İşçinin cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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