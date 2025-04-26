Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Almanya'dan Mekke'ye bisikletiyle hac yolculuğu yapıyor

        ZEKERİYA KARADAVUT - Almanya'dan Mekke'ye gitmek için bisikletiyle yola çıkan 26 yaşındaki Türk genci Burak Öztürk, annesinin memleketi Aksaray'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:21 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'dan Mekke'ye bisikletiyle hac yolculuğu yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZEKERİYA KARADAVUT - Almanya'dan Mekke'ye gitmek için bisikletiyle yola çıkan 26 yaşındaki Türk genci Burak Öztürk, annesinin memleketi Aksaray'a geldi.

        Almanya'nın Stuttgart kentindeki aile şirketinde elektrik işleriyle uğraşan Öztürk, kutsal toprakları ziyaret etmek üzere 63 gün önce elektrikli bisikletiyle yola çıktı.

        Yaklaşık 6 bin 500 kilometrelik yolun yaklaşık 3 bin 500 kilometresini tamamlayan Öztürk, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan üzerinden pedal çevirerek memleketi Türkiye'ye ulaştı.

        Türkiye'de 20 gündür pedal çeviren Öztürk, farklı şehirlerin ardından annesinin doğduğu Aksaray'a vardı. Somuncu Baba Türbesi'nde dua okuyan Öztürk, sosyal medyadan kendisini görüp tanışmaya gelen annesinin arkadaşlarıyla sohbet etti.

        Öztürk, Niğde ve Adana güzergahını takip ederek Suriye'ye geçmeyi planlıyor.

        - "63 gündür yoldayım"

        Hac yolculuğunu sosyal medya hesaplarından paylaşan Öztürk, AA muhabirine, Stuttgart'ta ailesiyle elektrik işleriyle uğraştığını söyledi.

        Daha önce Almanya'dan bisikletle İstanbul'a kadar geldiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

        "Yolculuğum çok iyi geçmişti ve memnun kalmıştım. Almanya'da son dönemlerde moralim bozuktu. Bisikletimle yolculuk yaparak tekrar o mutluluğu yaşamak istedim. Bu sefer daha büyük bir hedef koydum. Biz Müslümanlar için kutsal topraklarımız Mekke'den daha büyük bir hedef olamazdı. Bu yüzden hacı olabilmek için bu yolculuğa başladım. 63 gündür yoldayım. Ramazan ayını çeşitli Balkan ülkelerinde geçirdim. Çok güzel bir manevi haz içerisinde ramazan yaşadım. 30 günlük, yaklaşık 3 bin kilometrelik bir yolum kaldı. Bu da günlük 100 kilometre yol almam gerektiğini gösteriyor."

        Öztürk, yolculuğunun iyi geçtiğini ve sorunsuz şekilde sürdüğünü ifade etti.

        Bisikletinde çeşitli malzemelerin bulunduğunu dile getiren Öztürk, "Çantalarım var. İçlerinde elbiselerim, şarj kablolarım ve yolda ne gibi malzemeler gerekiyorsa onlar var. Şimdiye kadar çok güzel zaman geçirdim. Her günüm macera doluydu. Birçok güzel insanla tanıştığım için hiç zorluk yaşamadım. Problemli veya sıkıntılı insanlara hiç denk gelmedim. Balkan ülkeleri bana çok sahip çıktı, selamlarımı gönderiyorum. Genç bir kişinin bisikletiyle hac yolculuğuna çıkmasını duyan insanlar çok şaşırıyor, ardından da seviniyorlar." diye konuştu.

        - "Orada da yolculuğumu bisikletle yapacağım"

        Öztürk, yolculuğu boyunca 1000'e yakın içerik ürettiğini ve sosyal medya hesaplarından paylaştığını anlattı.

        Niyetinin ilk başta umre yapmak olduğunu ancak bunun hac yolculuğuna dönüştüğünü dile getiren Öztürk, "İnşallah Almanya'ya hac ibadetini yapan bir Müslüman olarak döneceğim. Kutsal topraklarda da yolculuğumu bisikletle yapacağım. Medine üzerinden Mekke'ye gitmek istiyorum. Oradan yürüyerek hac ibadetimi yaptıktan sonra acı vatana tekrar döneceğim."

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan da Öztürk'ün bisikletiyle mübarek bir yolculuk yaptığı bilgisinin kendisine ulaştığını ve tanışmak istediğini söyledi.

        Öztürk'ün Avrupa'daki birçok ülkeden geçtiğini, Balkanlar'ın ardından yurda giriş yaptığını belirten Doğan, "Kardeşimizin bugünkü durağı annesinin memleketi oldu. Avrupa'dan böyle bir yolculuğa çıkmak öz güven meselesi. Bu manevi saiklerin gençlerin arasında yayılmasına Öztürk kardeşimiz çok güzel bir örnek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Prensesler de değişir
        Prensesler de değişir
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        Eşini döven koca serbest kaldı
        Eşini döven koca serbest kaldı
        Aksaray'da çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi
        Aksaray'da çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi
        Aksaray Yeşilay Şubesi Başkanı Altınsoy, 23 Nisan dolayısıyla makamını çocu...
        Aksaray Yeşilay Şubesi Başkanı Altınsoy, 23 Nisan dolayısıyla makamını çocu...
        Kapıyı kırıp girdiği evde eşini darbetti
        Kapıyı kırıp girdiği evde eşini darbetti
        Aksaray'da inşaatın 3. katından düşen işçi öldü
        Aksaray'da inşaatın 3. katından düşen işçi öldü
        Bisikletli öğrenciye otomobilin çarptığı kaza kamerada
        Bisikletli öğrenciye otomobilin çarptığı kaza kamerada