Almanya'dan Mekke'ye bisikletiyle hac yolculuğu yapıyor

ZEKERİYA KARADAVUT - Almanya'dan Mekke'ye gitmek için bisikletiyle yola çıkan 26 yaşındaki Türk genci Burak Öztürk, annesinin memleketi Aksaray'a geldi.

Almanya'nın Stuttgart kentindeki aile şirketinde elektrik işleriyle uğraşan Öztürk, kutsal toprakları ziyaret etmek üzere 63 gün önce elektrikli bisikletiyle yola çıktı.

Yaklaşık 6 bin 500 kilometrelik yolun yaklaşık 3 bin 500 kilometresini tamamlayan Öztürk, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan üzerinden pedal çevirerek memleketi Türkiye'ye ulaştı.

Türkiye'de 20 gündür pedal çeviren Öztürk, farklı şehirlerin ardından annesinin doğduğu Aksaray'a vardı. Somuncu Baba Türbesi'nde dua okuyan Öztürk, sosyal medyadan kendisini görüp tanışmaya gelen annesinin arkadaşlarıyla sohbet etti.

Öztürk, Niğde ve Adana güzergahını takip ederek Suriye'ye geçmeyi planlıyor.

- "63 gündür yoldayım"

Hac yolculuğunu sosyal medya hesaplarından paylaşan Öztürk, AA muhabirine, Stuttgart'ta ailesiyle elektrik işleriyle uğraştığını söyledi.

Bisikletinde çeşitli malzemelerin bulunduğunu dile getiren Öztürk, "Çantalarım var. İçlerinde elbiselerim, şarj kablolarım ve yolda ne gibi malzemeler gerekiyorsa onlar var. Şimdiye kadar çok güzel zaman geçirdim. Her günüm macera doluydu. Birçok güzel insanla tanıştığım için hiç zorluk yaşamadım. Problemli veya sıkıntılı insanlara hiç denk gelmedim. Balkan ülkeleri bana çok sahip çıktı, selamlarımı gönderiyorum. Genç bir kişinin bisikletiyle hac yolculuğuna çıkmasını duyan insanlar çok şaşırıyor, ardından da seviniyorlar." diye konuştu.

"Yolculuğum çok iyi geçmişti ve memnun kalmıştım. Almanya'da son dönemlerde moralim bozuktu. Bisikletimle yolculuk yaparak tekrar o mutluluğu yaşamak istedim. Bu sefer daha büyük bir hedef koydum. Biz Müslümanlar için kutsal topraklarımız Mekke'den daha büyük bir hedef olamazdı. Bu yüzden hacı olabilmek için bu yolculuğa başladım. 63 gündür yoldayım. Ramazan ayını çeşitli Balkan ülkelerinde geçirdim. Çok güzel bir manevi haz içerisinde ramazan yaşadım. 30 günlük, yaklaşık 3 bin kilometrelik bir yolum kaldı. Bu da günlük 100 kilometre yol almam gerektiğini gösteriyor."

Daha önce Almanya'dan bisikletle İstanbul'a kadar geldiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

- "Orada da yolculuğumu bisikletle yapacağım"

Öztürk, yolculuğu boyunca 1000'e yakın içerik ürettiğini ve sosyal medya hesaplarından paylaştığını anlattı.

Niyetinin ilk başta umre yapmak olduğunu ancak bunun hac yolculuğuna dönüştüğünü dile getiren Öztürk, "İnşallah Almanya'ya hac ibadetini yapan bir Müslüman olarak döneceğim. Kutsal topraklarda da yolculuğumu bisikletle yapacağım. Medine üzerinden Mekke'ye gitmek istiyorum. Oradan yürüyerek hac ibadetimi yaptıktan sonra acı vatana tekrar döneceğim."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan da Öztürk'ün bisikletiyle mübarek bir yolculuk yaptığı bilgisinin kendisine ulaştığını ve tanışmak istediğini söyledi.

Öztürk'ün Avrupa'daki birçok ülkeden geçtiğini, Balkanlar'ın ardından yurda giriş yaptığını belirten Doğan, "Kardeşimizin bugünkü durağı annesinin memleketi oldu. Avrupa'dan böyle bir yolculuğa çıkmak öz güven meselesi. Bu manevi saiklerin gençlerin arasında yayılmasına Öztürk kardeşimiz çok güzel bir örnek." ifadelerini kullandı.