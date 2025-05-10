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        Aksaray'ın "judocu müdürü" ve ailesi, gençlere örnek oluyor

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da "judocu müdür" olarak tanınan 47 yaşındaki Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve ailesi, gençlere örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 12:43 Güncelleme: 10.05.2025 - 12:43
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        Aksaray'ın "judocu müdürü" ve ailesi, gençlere örnek oluyor
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        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da "judocu müdür" olarak tanınan 47 yaşındaki Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve ailesi, gençlere örnek oluyor.

        Akrabasının tavsiyesiyle 36 yıl önce Çorum'da judoya başlayan Yıldız, spor salonunda tanıştığı milli judocu Gül Yıldız ile hayatını birleştirdi.

        Aktif kariyerinin ardından 18 yıl antrenörlük yaparak çok sayıda sporcu yetiştiren Yıldız, Bilecik'te 5 yıl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinin ardından 2020'de Aksaray'a atandı.

        Kentte "judocu müdür" olarak tanınan Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu Yıldız ve eşinin yanı sıra 3 çocuğu da judoya gönül verdi.

        - "Çocuklarımın sporla ilgilenmesi bizleri gururlandırıyor"

        Aslan Yıldız, AA muhabirine, judoyla ömür boyu ilgilenmek istediğini söyledi.

        Ailecek judocu olduklarını anlatan Yıldız, "Çocuklarımdan 2'si üniversite eğitiminde olduğu için bizimle birlikte değil. En küçük oğlum Fatih Yıldız, bu yaz yapılacak Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'na hazırlanıyor. Oğlum iddialı, orada da derece yapacak. Çocuklarımın sporla ilgilenmesi bizleri gururlandırıyor." diye konuştu.

        Yıldız, düzenli spor yaptığını belirterek, "Sabahları yürüyüş yapıyoruz, bisiklete binerim ve yüzmeyi çok severim. Judonun yanında hemen hemen her sporu yapmaya çalışıyorum. Gençlere sporun güzelliklerini göstermek istiyorum. Hedefimiz her bireyin, ne iş yaparsa yapsın, bir spor branşıyla uğraşmayı hayat prensibi haline getirmesi." ifadelerini kullandı.

        - "Tüm gençlerin spor yapmasını istiyorum"

        Babasının yönlendirmesinde başladığı judo sporunu 33 yıldır yapan Gül Yıldız da çok sevdiği judonun hayatını şekillendirdiğini dile getirdi.

        İki Türkiye üçüncülüğü ve uluslararası müsabakalarda 3 derecesinin olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

        "Judo sayesinde milli formayı giyme fırsatı yakaladım. Çok güzel ve gurur verici bir duygu. Milli formayı en iyi şekilde taşımaya çalıştım. Diğer iki çocuğumuz geldiğinde hep beraber aynı salonda judo yapıyoruz. Çok güzel bir duygu. Tüm gençlerin spor yapmasını istiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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