Eskil Belediyesinden yeşil bir gelecek için ağaç dikim etkinliği

Eskil Belediyesi, sürdürülebilir şehir vizyonu doğrultusunda ilçe genelinde ağaç dikim çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, parklar, caddeler, meydanlar ve belirlenen diğer yeşil alanlarda mevsimine uygun fidanları toprakla buluşturuyor.

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, gazetecilere, ağaç dikim çalışmalarının sadece bugünün değil, geleceğin de teminatı olduğu söyledi.

Daha yeşil bir Eskil için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Zavlak, şöyle konuştu:

"Parklarımız, caddelerimiz, meydanlarımız ve yeşil alanlarımızda mevsimine uygun fidanları toprakla buluşturuyoruz. Doğal yaşamı korumak, kent estetiğimizi güçlendirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak için ağaçlandırma faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam edecektir. Yeşile değer veren anlayışımızla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."