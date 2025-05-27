Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Tuz Gölü kuraklığın etkisiyle her geçen yıl küçülüyor

        ZEKERİYA KARADAVUT - Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, 1987-1990 yıllarında yapılan çalışmalarda yaklaşık 130 bin futbol sahası büyüklüğünde sulu havzaya sahipken, son yıllarda kuraklığın etkisiyle 13 bin futbol sahasına kadar geriledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuz Gölü kuraklığın etkisiyle her geçen yıl küçülüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZEKERİYA KARADAVUT - Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, 1987-1990 yıllarında yapılan çalışmalarda yaklaşık 130 bin futbol sahası büyüklüğünde sulu havzaya sahipken, son yıllarda kuraklığın etkisiyle 13 bin futbol sahasına kadar geriledi.

        Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarının kesiştiği yerde bulunan Tuz Gölü, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önemli sulak alanlar arasında yer alıyor.

        Başta flamingolar olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan Tuz Gölü, yağış azlığı ve küresel ısınmanın etkisiyle her geçen gün biraz daha daralıyor.

        Tuz Gölü'nde son yapılan araştırmalarda, yaklaşık 9 bin hektarlık alanın suyla dolu olduğu belirlendi.

        - "Aksaray ve Tuz Gölü özelinde bu yıl da az yağış aldığımız bir dönemi geride bıraktık"

        Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melayip Bilgin, AA muhabirine, Türkiye'nin en az yağış alan bölgesinin İç Anadolu Bölgesi olduğunu söyledi.

        Bu bölgenin de en az yağış alan tarafının Tuz Gölü ve civarı olduğunu anlatan Bilgin, şöyle konuştu:

        "İklim değişikliklerin etkisi sadece bu bölge veya ülkemizle sınırlı değil, tüm dünyada hissediliyor. İklim değişiklikleriyle beraber yağışlar azalıyor, sıcaklıklar artıyor ve dünya ısınıyor. Bu iklim değişiklikleri için dünyada çeşitli önlemler alınıyor. Aksaray ve Tuz Gölü özelinde bu yıl da az yağış aldığımız bir dönemi geride bıraktık. Bu az yağışlı dönemin etkilerini önümüzdeki aylarda ve gelecek yıl daha çok hissedeceğiz."

        Bilgin, mevsimsel, tarımsal, hidrolojik, meteorolojik ve sosyoekonomik kuraklık çeşitlerinin bulunduğunu ifade etti.

        Bütün bu kuraklıkların bölgeyi etkilediğini belirten Bilgin, "Tuz Gölü'nün sulak alanı 1987-1990 yılları arasına kadar yaklaşık 93 bin hektar civarındaydı. 2000'li yıllara gelindiğinde bu alan 30 bin hektarlara düştü. Şu anda ise 9 bin 200 hektar civarında. Tuz Gölü, 93 bin hektar civarındayken 130 bin futbol sahası büyüklüğündeydi. Kuraklığın ve iklim değişikliğinin etkisiyle 13 bin futbol sahasına kadar geriledi. Yani Tuz Gölü'nün su dolu alanı 10'da 1 oranında kalmış gözüküyor. Küresel ısınma devam ettiği sürece ve yeterli önlemler alınmazsa mutlaka bu alanın daha da azalacağı öngörülmekte." diye konuştu.

        - "Çok fazla yer altı suyu çekimi oluyor"

        Bilgin, kuraklık önlemleri anlamında öncelikli yapılacaklar arasında vatandaşların bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gerektiğini dile getirdi.

        İnsanların kendilerine zarar gelmediği sürece o sıkıntılı durumun ciddiyetine varamadığını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

        "Maalesef sularımız azalmaya ve kesilmeye başlandığında bu durumun farkına varacağız. En basit önlemlerden bir tanesi, yer altı sularını bilinçsizce kullanmamak. Çok fazla yer altı suyu çekimi oluyor. Bunun sonucunda obrukların oluşması da söz konusu. Avrupa'da bazı ülkelerde elektrik kesintileri meydana geldi. Bizde de su kesintileri olmaya başlarsa suyumuzun azaldığının farkına varacağız. Son yıllarda yağışların az olması ve bilinçsiz kullanım nedeniyle su zengini ülke tabirimizden su fakiri tabirine gittiğimiz görünüyor. Genellikle az su isteyen ürünler ekilip biçilmesi gerekiyor. Biz maalesef ürün az su istese de çok su istese de pirinç tarlası sular gibi suluyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB Başkanvekili Aslan'a soruşturma
        İBB Başkanvekili Aslan'a soruşturma
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        İlhan Şeşen'e veda
        İlhan Şeşen'e veda
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        Bakan Fidan Rusya'da
        Bakan Fidan Rusya'da
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        İddia: Trump Rusya'ya yaptırımları artıracak
        İddia: Trump Rusya'ya yaptırımları artıracak
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?

        Benzer Haberler

        TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışına sürücü, 20 dakikalık çalışmayla ku...
        TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışına sürücü, 20 dakikalık çalışmayla ku...
        Trafik kazası sonrası silahlı ve sopalı kavga: 7 yaralı
        Trafik kazası sonrası silahlı ve sopalı kavga: 7 yaralı
        Otomobilden bal hırsızlığı kamerada
        Otomobilden bal hırsızlığı kamerada
        Aksaray'da havaya ateş eden 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
        Aksaray'da havaya ateş eden 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı