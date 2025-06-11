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        Aksaray'da eline korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

        Aksaray'da eline korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 17:38 Güncelleme: 11.06.2025 - 17:38
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        Aksaray'da eline korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı
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        Aksaray'da eline korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı.

        TOKİ Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi A.E. (13), okulun bahçe duvarından atlamak isterken demir korkuluğun üzerine düştü.

        İhbar üzerine okula sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Eline demir korkuluk saplanan çocuğu, Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, demiri keserek kurtardı.

        Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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