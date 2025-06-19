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        Aksaray'da köy okulu öğrencileri Tuz Gölü'nde hem yarıştı hem doğayla buluştu

        Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 20 köy okulundan 250 öğrencinin katılımıyla düzenlenen "Bocce Finali", Tuz Gölü'nde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:10 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:51
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        Aksaray'da köy okulu öğrencileri Tuz Gölü'nde hem yarıştı hem doğayla buluştu
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        Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 20 köy okulundan 250 öğrencinin katılımıyla düzenlenen "Bocce Finali", Tuz Gölü'nde yapıldı.

        İlçe genelinde yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvada finale kalan takımlar Tuz Gölü'nün zemininde yarıştı.

        Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, AA muhabirine, bocce sporu sayesinde köy okulu öğrencilerinin Tuz Gölü'ne gelerek eğlenip yarışma fırsatı elde ettiğini söyledi.

        Sporun her dalının ilçede geliştirilerek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istediklerini belirten Yurddaş, şöyle konuştu:

        "20 köy okulumuzdan 250 öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bocce finali, sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda çocuklarımızın doğayla iç içe sağlıklı bir ortamda sosyal becerilerini geliştirdikleri bir platform oldu. Özellikle birçok öğrencimizin ilk defa Tuz Gölü'nün bu büyüleyici atmosferini deneyimlemiş olması, projemizin değerini artırıyor. Gençlerimizin sporla, doğayla ve birbirleriyle kaynaşmalarını sağlayan bu tür projeleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz."

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer ise öğrencilerin hem yeteneklerini sergilediğini, hem de eşsiz doğa deneyimi yaşadığını kaydetti.

        Yarışmalarda çeşitli kategorilerde Celil İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Çukuryurt Ortaokulu, Çulfa Şehit Hacı Şahin Ortaokulu, Eskil 75. Yıl Anadolu Lisesi ve Ahmet Yaşar Eşmekaya Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

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