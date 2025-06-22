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        Aksaray'da YKS'ye giden iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        –Aksaray'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gitmek üzere yola çıkan iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 13:33 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:33
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        Aksaray'da YKS'ye giden iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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        –Aksaray’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gitmek üzere yola çıkan iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 8 kişi yaralandı.

        Bahadır Küçükercan (48) yönetimindeki 68 BC 010 plakalı otomobil, Selçuklu Mahallesinde Menderes Sarıkaya (24) 68 AAL 732 idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Narin Küçükercan (50), olay yerinde hayatını kaybetti.

        Ağır yaralanan Esra Candan (18), Utku Küçükercan (19) ve Ahmet Buğra Küçükercan (9), Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

        Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şehriban Demir (51), Eylem Sarısakal (17), Bahadır Küçükercan (48), Gülşen Koçak (28) ve Aziz Candan (41) ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Ailelerin çocuklarını YKS'ye götürmek için yola çıktığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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