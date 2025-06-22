Aksaray'da YKS'ye giden iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şehriban Demir (51), Eylem Sarısakal (17), Bahadır Küçükercan (48), Gülşen Koçak (28) ve Aziz Candan (41) ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ağır yaralanan Esra Candan (18), Utku Küçükercan (19) ve Ahmet Buğra Küçükercan (9), Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

–Aksaray’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gitmek üzere yola çıkan iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 8 kişi yaralandı.

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