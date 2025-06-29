Hasan Dağı'nda yaralanarak mahsur kalan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay, helikopterle kurtarıldı

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay, helikopterle kurtarıldı.

Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaptığı sırada düşerek başından yaralanan eski Hatay Milletvekili ve Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay (76) ve beraberindeki 3 kişinin yeri tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri helikopterle alınan Sılay ve beraberindeki 3 kişi Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezine getirildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sılay ve beraberindekilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, hastaneye gelerek Sılay'ı ziyaret etti.