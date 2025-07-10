Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, Kırşehir'de ikamet eden ve kente gelerek uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.A.B'nin içinde bulunduğu araç Ortaköy ilçesinde durduruldu.

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