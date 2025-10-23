Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kardeş öldü

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kardeş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 12:44 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:44
        Aksaray'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kardeş öldü
        Aksaray'ın Eskil ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kardeş hayatını kaybetti.

        Azmi Çıracı yönetimindeki 68 ART 449 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Sokarıklı köyü yakınlarında, Hacı Hasan S. idaresindeki 68 ABE 988 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada, otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki kardeşleri Salih ve Tamer Çıracı olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kardeşlerin cesetleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü Hacı Hasan S. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

