        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da Yeni Yaşam Merkezinin temeli atıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 12:54 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:54
        Aksaray'da Yeni Yaşam Merkezinin temeli atıldı
        Aksaray'da eski cezaevi, Aksaray Belediyesinin düzenlediği programla Yeni Yaşam Merkezine dönüşüyor.

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, törende yaptığı konuşmada, yaşam parklarının dünyanın farklı ülkelerinde örnekleri olduğunu anlattı.

        Kumbuzoğlu, "Dünya devletlerinde bunu görüyoruz. Türkiye'de de çok güzel yerler var. Çünkü insanlar buralarda huzur buluyor. O bakımdan çok kıymetli eserler." dedi.

        AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Yeni Yaşam Merkezinde gençlerin hem ders çalışabileceğini hem de keyifli vakit geçirebileceğini söyledi.

        Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, temeleski cezaevinin şimdi yaşam merkezi olmasına dikkat çekerek, "Aksarayımıza en güzel şekilde, kullanışlı bir alan kazandırmak istedik. Hem bu bahsetmiş olduğumuz tarihi dokuyu bozmadan hem de vatandaşımızın gelip gideceği, burada zaman geçireceği, keyif alacağı ve tercih edilecek bir alan ve yaşam merkezi haline getirmeyi planladık." diye konuştu.

        Temel atma töreni, kurban kesimiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

