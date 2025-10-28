Aksaray'da Yeni Yaşam Merkezinin temeli atıldı

Aksaray'da eski cezaevi, Aksaray Belediyesinin düzenlediği programla Yeni Yaşam Merkezine dönüşüyor.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, törende yaptığı konuşmada, yaşam parklarının dünyanın farklı ülkelerinde örnekleri olduğunu anlattı.

Kumbuzoğlu, "Dünya devletlerinde bunu görüyoruz. Türkiye'de de çok güzel yerler var. Çünkü insanlar buralarda huzur buluyor. O bakımdan çok kıymetli eserler." dedi.

AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Yeni Yaşam Merkezinde gençlerin hem ders çalışabileceğini hem de keyifli vakit geçirebileceğini söyledi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, temeleski cezaevinin şimdi yaşam merkezi olmasına dikkat çekerek, "Aksarayımıza en güzel şekilde, kullanışlı bir alan kazandırmak istedik. Hem bu bahsetmiş olduğumuz tarihi dokuyu bozmadan hem de vatandaşımızın gelip gideceği, burada zaman geçireceği, keyif alacağı ve tercih edilecek bir alan ve yaşam merkezi haline getirmeyi planladık." diye konuştu.