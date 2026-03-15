Aksaray'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralandı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve baba hayatını kaybetti, 4 çocuğu ağır yaralandı.



Ömer Koç idaresindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu Yalman köyü yakınlarında şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekipleri, sürücü Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada ağır yaralanan anne Zeliha Koç ve 4 çocuğu, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





Anne Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan, Koç ailesinin bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan memleketleri Nevşehir'e gittikleri öğrenildi.

