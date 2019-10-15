Otomobil üniversite bahçesinin duvarına çarptı: 3 yaralı

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AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin üniversite bahçesinin duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Zekayi Çetin (47) yönetimindeki 68 FS 551 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Aksaray Üniversitesi bahçesinin duvarına çarptı. Kazada ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki sürücü Çetin, eşi Yasemin Çetin (47) ve kayınvalidesi Anşa Ekmen (64) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



AKSARAY 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:15

YATSI 19:30

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