DSİ’den Aksaray’a 228 milyon liralık yatırım

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve vatandaşları taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

DSİ’nin son 17 yılda Aksaray ilinde 3 içme suyu tesisi, 1 baraj, 6 gölet, 9 sulama tesisi, 18 taşkın koruma tesisi kazandırdığını, toplam yatırımın 228 milyon lirayı bulduğunu söyleyen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın’ın yaptığı açıklamada, "Aksaray ilimiz yıllık ortalama yağış miktarında ülke ortalamasının altında kalmaktadır. Suyu depolamak ve sulamada modern sistemler kullanmak Aksaray için büyük öneme sahiptir. Bu nedenle Son 17 yılda inşa ettiğimiz 1 baraj ve 6 gölet ile ilimizdeki su depolama kapasitesini 6 milyon metreküpe ulaştırdık. 1 baraj ve 1 gölet inşaatımız devam ediyor. Planlama ve proje aşamasında ise 2 baraj ve 2 gölet bulunuyor. DSİ Genel Müdürlüğümüzce, suyu tarım arazilerine ulaştırmak ve tasarruflu kullanımını sağlamak için sulama tesislerinin inşası ve yenilenmesi için büyük çaba harcanıyor. Aksaray’da son 17 yılda inşa edilen 9 adet sulama tesisi ile 11 bin 230 dekar tarım arazisi sulamaya açılarak yıllık 17 milyon lira tarımsal gelir artışı sağlandı. İnşaatları devam eden Aksaray Uluırmak Barajı Sulaması Yenileme Projesi, Gülağaç Sofular Barajı Sulaması ve Ortaköy Harmandalı Göleti ve Sulaması işlerinin tamamlanmasıyla 216 bin 500 dekar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuşturulacak. Planlama ve proje aşamasında 5 adet sulama tesisi daha var” ifadelerine yer verdi.



“Aksaray'da 2019 yılı içerisinde 770 bin 650 dekar tarım arazisi toplulaştırıldı”

Modern sulama projeleri ile birlikte tarım arazilerinden daha yüksek verim alınabilmesi için toplulaştırma çalışmalarına da devam edildiğini söyleyen Genel Müdür Aydın, “Aksaray ilimizde 2019 yılı içerisinde 770 bin 650 dekar tarım arazisi toplulaştırıldı. Önümüzdeki yıllarda toplulaştırılan alan 1 milyon 275 bin dekara ulaşacak. Toplulaştırma çalışmaları ile parseller büyütülür ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Her parsel yola ve kanala kavuşur. Suyu depolamak, depolanan suyu borulu şebeke ile tarım arazilerine ulaştırmak ve tarım arazilerinin toplulaştırılması bir bütün olarak düşünülmelidir. Ancak bütünsel yaklaşımla verim artırabilir, bölge insanı ve ülke ekonomisine daha büyük katkı sunulabilir. Bu nedenle sulama projeleri yürütülürken her bir konu titizlikle değerlendiriliyor. Bununla birlikte şehirlerin uzun vadeli içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak ve musluklardan akan suyun vatandaşlar tarafından gönül rahatlığıyla tüketilebilmesini sağlamak vizyonuyla ülke genelinde yürütülen içme suyu çalışmalarına paralel olarak Aksaray’da da çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Bağlıköy İçme Suyu Arsenik Arıtma Tesisi, Helvadere İçme Suyu Arsenik Arıtma Tesisi ve Mamasın Barajı Dubalı Su Alma Yapısı işleri tamamlandı. 420 bin kişinin 2050’li yıllara kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak olan 34 bin 560 metreküp / gün kapasiteli Aksaray İçme Suyu Arıtma Tesisi tamamlanarak performans testlerine hazır hale getirildi. Tesisin 2020 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor” diye konuştu.

Vatandaşları ve tarım arazilerini suyun zararlarına karşı koruyabilmek amacıyla son 17 yılda 18 adet taşkın koruma tesisinin inşa edildiğini belirten Genel Müdür Aydın, “5 bin 600 dekar tarım arazisi ve 29 yerleşim yeri taşkın risklerine karşı korundu. 2 adet taşkın koruma tesisinde çalışmalar devam ediyor. Planlama ve proje aşamasında ise 13 adet taşkın koruma tesisi bulunuyor” dedi.

DSİ Genel Müdürü Aydın son olarak, “17 yılda Aksaray ilinde yapılan su yatırımları 228 milyon lirayı buldu. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

