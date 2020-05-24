Aksaray'da şehitler unutulmadı

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY´da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla sadece şehit ailelerinin kabir ziyaretlerine izin verildi. Şehit yakınlarının kabrini ziyaret eden aileler, dua okuyup, çiçek bıraktı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde Ramazan Bayramı nedeniyle şehit ailelerinin, şehit mezarlıklarını ziyaret edebilmesine izin verildi. Aksaray'daki şehit aileleri, şehitliği ziyaret edip çocuklarının mezarı başında dua etti. Şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döken yakınları, zaman zaman hüzünlü anlar yaşadı. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-05-24 12:02:04<br>
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