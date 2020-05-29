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Yuvasından düşen yavru leylek tedaviye alındı

DHA

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da yuvasından düşen yavru leylek, tedaviye alındı. Leylek tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. Yeni Mahalle'den yuvasından düşen yavru leyleği gören vatandaşlar, Aksaray Belediyesi'ni aradı. Hemen verilen adrese giden itfaiye ekipleri, yavru leyleği alıp, belediyeye ait veteriner kliniğine götürdü. Yavru leylek, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ 2020-05-29 14:43:50

Yuvasından düşen yavru leylek tedaviye alındı

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da yuvasından düşen yavru leylek, tedaviye alındı. Leylek tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.<br>Yeni Mahalle'den yuvasından düşen yavru leyleği gören vatandaşlar, Aksaray Belediyesi'ni aradı. Hemen verilen adrese giden itfaiye ekipleri, yavru leyleği alıp, belediyeye ait veteriner kliniğine götürdü. Yavru leylek, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ <br>2020-05-29 14:43:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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