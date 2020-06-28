Aksaray´ın koyun yoğurdu, ailelerin geçim kaynağı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray´ın koyun yoğurdu, ailelerin geçim kaynağı oldu

DHA

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY'ın Büyükerdoğdu Yaylası'nda yaşayan Döne Kızıl (68), ailesiyle günde yaklaşık 13 saat çalışarak, 300- 350 kilo koyun sütünden yaptıkları organik yoğurdu satıp, geçimlerini sağlıyor. Kızıl, "48 yıldır ailece koyunculukla uğraşıyoruz. 40 yıldır ise kendimiz yoğurt yapıp, satıyoruz. 7 çocuğumu yoğurt yapıp, satarak, büyüttüm. Şimdi bu işi damadım ve kızımla yapıyoruz" dedi. Eskil ilçesinin köy ve yaylalarında çiftçiler tarafından yapılan doğal yoğurt, bölge ve çevresinde ilgi görüyor. Bölge halkının bir kısmı da geçimini koyun yoğurdu yaparak, sağlıyor.  ...

Aksaray´ın koyun yoğurdu, ailelerin geçim kaynağı oldu

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY'ın Büyükerdoğdu Yaylası'nda yaşayan Döne Kızıl (68), ailesiyle günde yaklaşık 13 saat çalışarak, 300- 350 kilo koyun sütünden yaptıkları organik yoğurdu satıp, geçimlerini sağlıyor. Kızıl, "48 yıldır ailece koyunculukla uğraşıyoruz. 40 yıldır ise kendimiz yoğurt yapıp, satıyoruz. 7 çocuğumu yoğurt yapıp, satarak, büyüttüm. Şimdi bu işi damadım ve kızımla yapıyoruz" dedi.<br>Eskil ilçesinin köy ve yaylalarında çiftçiler tarafından yapılan doğal yoğurt, bölge ve çevresinde ilgi görüyor. Bölge halkının bir kısmı da geçimini koyun yoğurdu yaparak, sağlıyor.  <br>İlçeye bağlı Eşmekaya beldesi Büyükerdoğdu Yaylası'nda oturan Döne Kızıl, ailesiyle her gün sabah erken saatlerde çalışmaya başlıyor. Aile, ilk olarak arazide otlatılıp, getirilen yaklaşık 500 koyununu sağarak, sütlerini kovalara dolduruyor. Geleneksel yöntemlerle büyük kazanlara dökülen sütler, odun ateşinde pişirilip, süzülüyor. Daha sonra leğenlerin içene konan suyla soğutulan sütler, mayalanıp, kovalara dolduruluyor. Aile, her gün yaklaşık 70 kilometre yol katederek, geldikleri kent merkezinde sipariş veren, restoran ve süt ürünleri satılan iş yerlerine yoğurtlarını ulaştırıyor.<br>Ailece 48 yıldır koyun yetiştirip, sütünden yoğurt yaparak, sattıklarını belirten Döne Kızıl,<br>"Ben 20 yaşında evlendim. 48 yıldır ailece koyunculukla uğraşıyoruz. 40 yıldır ise kendimiz yoğurt yapıp, satıyoruz. 7 çocuğumu yoğurt yapıp, satarak, büyüttüm. Şimdi bu işi damadım ve kızımla beraber yapıyoruz" dedi.<br>'ESNAF SİPARİŞLERİNE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ' <br>Döne Kızıl'ın damadı Mustafa Er de günlük çalışma rutinlerini şöyle anlattı:<br>"Bizim köyde günlük hayatımız çok yoğun geçiyor. Sabahın erken saatlerinde kalkıp, hazırladığımız yoğurtları günlük Aksaray´a götürüp, teslim ediyoruz. Oradan geldikten 1 gün sonrası aldığımız sipariş için kendi koyunlarımızı sağıyoruz ve bununla birlikte civar köylerden de başka üreticilerden süt satın alıyoruz. Sonra burada doğal katkısız koyun yoğurdu yapıyoruz. Mart ayında başlayan sezonumuz aralık ayına kadar sürüyor. Yaptığımız yoğurtları Aksaray, Konya ve Ankara'ya gönderiyoruz. Günlük sipariş üzerine yapıyoruz. Genel olarak 2 ile 1 kiloluk kovalar ve lokantalara da çanakta yapıp götürüyoruz. Yoğurtların toptan fiyatımız 2 kilosu 24 TL, 1 kilosu 13 TL, çanak ise 5 TL. Günlük ortalama 300 ile 350 kilo yoğurt yapıyoruz. Haftanın 7 günü çalışarak aylık ortalama 10 ton yoğurt üretiyoruz. Esnaftan gelen siparişlere yanıt vermekte zorlanıyoruz."<br>Beslediği koyunların sütünü satan çoban Neşet Özkara ise "Bu bölge yoğurduyla ünlüdür. Köylerde yoğurt yapan aileler var. Biz sütlerimizi onlara veriyoruz. Onlar yoğurt yapıp satıyorlar. Bir koyundan ortalama 300 gram süt elde ediyoruz. Herkes sürüsüne göre 50 ile 60 litre süt elde ediyor. Sütün litresini ise 6 TL'ye veriyoruz. Bu günümüze çok şükür koyunculuktan para kazanıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ <br>2020-06-28 08:58:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray’da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ...
Aksaray’da tüfekli köpek kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da tüfekli köpek kavgası: 1 yaralı
Aksaray’da iş vaadiyle dolandırdı, Kayseri’ye kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray’da iş vaadiyle dolandırdı, Kayseri’ye ...
Doğa harikası Tuz Gölü klip mekanına dönüştü
YEREL HABERLER Doğa harikası Tuz Gölü klip mekanına dönüştü
Aksaray’da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Aksaray Belediyesi işaret dili kursu açıyor
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi işaret dili kursu açıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X