Başkan Koçak: “Tarım işçileri olmazsa tarım olmaz”

Tarım ve hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı Aksaray’a gelen binlerce tarım işçisi tarlalarda çalışarak tarımsal faaliyetlerin sürdürüyor.

Tarım ve hayvancılık sektöründe ülke genelinde üretimden kaliteye ön sıralarda yer alan Aksaray’a büyük çoğunluğu Şanlıurfa’dan olmak üzere her yıl binlerce tarım işçisi geliyor. Arazilerde çalışmak için gelen yaklaşık 10 bin tarım işçisi yaz mevsimi boyunca tarlalarda çalışarak geçimlerini sağlarken, işçiler kentteki tarım ve hayvancılık faaliyetleri açısından büyük önem arz ediyor.

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, tarlaların asıl sahiplerinin tarlalarda çalışan tarım işçileri olduğunu, tarım işçileri olmazsa tarımın olmayacağını belirterek, “Aksaray’ımız tarım ve hayvancılık kenti. Kent nüfusunun yüzde 80’i tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlıyor. Yılda yaklaşık 10 bin Şanlıurfalı tarım işçisi Aksaray’a geliyor. Burada ayçiçeğinden pancara, patatese kadar her türlü tarım işlerini yapıyorlar. Aksaray genelinde tarlalara baktığımızda işçilerin yüzde 50’sini Şanlıurfalı tarım işçileri oluşturuyor. Biz de Ziraat Odası olarak tarım işçilerinin her zaman yanında oluyoruz” dedi.

