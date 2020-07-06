Aksaray’da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Aksaray’da düğün merasiminden dönen otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Aksaray Ankara Karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya ilinden düğün merasiminden dönen Ramazan Ç. (48) idaresindeki 68 FC 251 plakalı Renault marka otomobil, Aksaray’a 5 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada şoförün yanında oturan Veysel Çullaz (36) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve otomobilde bulunan İsmail S. (43), Nilüfer S. (41), Ömer S. (21) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken, sürücü Ramazan Ç.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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