Aksaray'da acemi kasaplar, hastaneye akın etti



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da her yıl olduğu gibi bu yılda kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelere koştu.

Kentte, önceden belirlenen alanlarda kurbanlar kesildi. Kurbanlarını kendileri kesmeyi tercih edenlerde oldu. Bu nedenle de her yıl olduğu gibi, bu yılda acil servislerde manzara değişmedi. Sabah saatlerinde kurban keserken, vücutlarının çeşitli yerlerini kesip yaralayan acemi kasap sayısı 20'yi buldu. 30 yıldır kurbanını kendisinin kestiğini belirten Ekrem Turgut (70), ''İlk kez böyle bir olayla karşılaştım. Büyükbaş havyanın ağzına elimi sokup, kuyruğunu bacağının arasına alıp yıktım. O esnada hayvanın dişiyle parmaklarımı kesti" dedi.

Nedim Coşkun ise ''Kurbanı komşularımızın yardımıyla yere yatırdık. Hayvan kafasını kaldırınca boynuzu benim ayağıma çarptı. Sağ ayağım kırıldı'' diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-07-31 11:28:50



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