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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da otomobiller çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

İHA

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Aksaray’da otomobiller çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray’ın merkeze bağlı Karacaören köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 68 KU 830 plakalı Ford marka otomobil ile karşı yönden gelen ve yine sürücüsü belirlenemeyen 68 EE 511 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin adeta hurdaya döndüğü kazada Hikmet Y. (45), Gülderen Y. (48), Oruç E. (28) ve Murat O (41) yaralandı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler durumu 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İl Acil Afet Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken, otomobilde sıkışan Oruç E. AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Oruç E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yolun bir süre trafiğe kapalı kaldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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