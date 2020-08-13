Aksaray İl Jandarma Komutanı Bilgiç görevine başladı

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Bayburt İl Jandarma Komutanlığından Aksaray İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazetede yayımlandı. Bu kapsamda Bayburt İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç Aksaray İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Aksaray’a gelerek görevinin başına geçen Bilgiç 03 Nisan 1973 tarihinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi doğumlu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde birçok bölgede birçok alanda görev alan Albay Bilgiç, 20172018 yılları arasında İçişleri Bakanlığı GAMER Koor. Sb. görevlerini yürütürken Bayburt İl Jandarma Komutanlığına atandı.

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