Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru, fenomen oldu

AKSARAY,(DHA) AKSARAY'da polis memuru Burak Kumoğlu'nun, saz çalıp türkü söylediği videolar binlerce kişi tarafından izlendi.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Burak Kumoğlu, saz çalıp söylediği türküleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videolar büyük beğeni topladı. Polis memuru Kumoğlu, görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılınca fenomen haline geldi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray / Merkez DHA
2020-08-29 11:12:33
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