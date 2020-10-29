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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray´da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

DHA

Aksaray´da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende, ilk olarak Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu tebrikleri kabul etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Hamza Aydoğdu, ''Şüphesiz, bugünlere kolay gelinmemiştir. Mustafa Kemal Atatürk´ün önderliğinde, aziz Türk milletinin, yedi düvele karşı verdiği, destansı bir kahramanlık vardır. 'Aç yaşarız. Susuz yaşarız. Ama vatansız yaşamayız, Ya istiklal ya ölüm' diye haykıran bir milletin çığlıkları vardır" dedi.
Tören şiirlerin okunması ve ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-10-29 11:18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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