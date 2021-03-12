'Çok yüksek riskli' Aksaray´da, minibüslerde HES kodu sorgulaması



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, 'çok yüksek riskli il' olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray´da, zabıta ekiplerince şehir içinde yolcu taşımacılığı yapılan minibüslerde de HES kodu sorgulaması gerçekleştiriliyor.

'Çok yüksek riskli' il olan Aksaray'da, kırmızı kategoride yer alındığı için koronavirüs tedbirleri artırıldı. Aksaray Belediyesi zabıta ekipleri, salgının yayılım hızını azaltmak ve ortadan kaldırmak için şehir içi ulaşımda kullanılan minibüslerde HES kodu kontrollerine başladı. Minibüs sürücüleri de yönetmeliklere uygun olarak yolcu taşımaları için belediye ekiplerince uyarıldı. Yapılan HES kodu sorgulamaları ile koronavirüs tanısı koyulan ya da temaslısı durumunda olanlar, halk sağlığını riske atmamaları için tespit ediliyor.DHA-Genel Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ

2021-03-12 15:37:29



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