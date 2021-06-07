Aksaray’da 200 bin fidan toprakla buluşacak

Aksaray’da iş adamı, esnaf ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ağaçlandırma platformu kent merkezini çevreleyen yamaçların ağaçlandırılması için seferberlik başlattı.

Kılıçaslan Tepesi olarak anılan Selçuklu Sultanı 2. Kılıçaslan’ın türbesi ve köşkünün bulunduğu yamaçtan başlayarak 200 hektar alanda toplam 200 bin fidan toprakla buluşturulacak. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ticaret Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik ile birlikte Aksaray Hicip Ağaçlandırma Platformu üyelerinin dikim yapacağı sahada incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Yürütülen projenin Aksaray’da sivil inisiyatif ile yürütülen en kapsamlı ağaçlandırma seferberliği özelliği taşıdığını belirten Vali Aydoğdu platform üyelerine teşekkür ederek yapılan çalışmaya destek olacaklarını belirtti.

Aksaray Orman İşletme Müdürü Abidder Yurtman, Hicip Ağaçlandırma Platformunun da destek olduğu projenin saha hazırlık çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 1 ekskavatör ile başlayan çalışmaların kiralanan 2. ekskavatör ile devam ettiğini ifade eden Yurtman, “1980 yılında başlatılan Hicip sahasındaki çalışmalar devam ediyor. Ağaçlandırma platformu katkıları ile yeni bir proje başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında Aksaray’a bakan yamaçların ağaçlandırılması için gerekli altyapı hazırlığı devam ediyor. Sahada toprağı 80100 santimetre işliyoruz fidanın daha hızlı ve çabuk büyüyüp gelişmesini sağlayacağız. Yeşil Aksaray’ın oluşması için bu yılın son baharına kadar 200 hektarlık alanda toprak işlemesi yaparak 200 bin fidanın toprakla buluşturup geleceğe nefes olması için hep birlikte gayret edeceğiz” diye konuştu.

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