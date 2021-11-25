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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da Kasım ayında tarlada çilek hasadı mesaisi sürüyor

İHA

Aksaray'da Kasım ayında tarlada çilek hasadı mesaisi sürüyor

Mevsimsel hava şartları nedeniyle Türkiye’nin bir çok yerinde açık alanlarda sezonu kapanan çilek hasadı Aksaray'da Kasım ayı olmasına rağmen devam ediyor.
Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Alanyurt köyündeki çilek tarlalarında mevsim değişikliği ve sezon sonuna rağmen çilek hasadı devam ediyor. Aksaray’da ilk olarak 2018 yılında toprak analizi yapılan ve üretime uygunluk onayı alan Alanyurt Çileği bin 200 rakımlık yaylada bulunan tarlalarda üretimi yapılıyor. Eşsiz aroması ve büyüklüğüyle dikkat çeken Aksaray Çileği Türkiye’nin birçok iline de gönderiliyor. Türkiye’nin çeşitli noktalarında üretilen çileklerin Ekim ayının son haftasında mevsim değişikliği ve hava sıcaklığının düşmesiyle hasadı tamamlanırken, Aksaray’da tamamen organik üretilen çilekler hasadı Kasım ayı olmasına rağmen halen devam ediyor. Mevsim değişikliklerine rağmen orijinal tadını ve kokusunu kaybetmeyen çilekler üreteciler tarafından toplanarak zirai don riskine karşı plastik kasalarla muhafaza ediliyor. Çilek tarlalarında istihdam edilen kadın ve çocuklar bölgede bulunan tarlaları hasat tarihlerine göre sırayla hasat ediyor.

"Aromaısı Türkiye'de zor bulunacak denktedir"
Çilek üreticisi İbrahim Çimen (39) çilek hasadının mevsim değişikliğine rağmen organik dokusu bozulmadan devam ettiğini anlatarak, “Kasım ayında olmamıza rağmen hala çilek hasadımız devam etmektedir. Yaylada, yani bin 200 rakımda yetiştirdiğimiz çilekler Türkiye’deki organik çileklerin ilklerinde gelen bir ürün yetiştiriliyor burada. Kasım ayında olmamıza rağmen gördüğünüz gibi bahçede hala taze çileğimiz mevcut ve müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Bu serin havada bugünlerde yetiştirilen organik tadını, aroması Türkiye’de zor bulunacak denktedir. Normalde Kasım ayında Ekim’in 20’sinden sonra Türkiye’nin birçok bölgesinde özellikle yüksek yerlerde bu don olayı, kıra düşme dediğimiz mevsiminin olduğu günlerdir. Yani hasadın bittiği günlerdir ama bizim burada hala çilek toplamamız devam ediyor. Yani şu an Türkiye’nin nadir yerlerinde çilek bulma şansınız var. Sıcak yerlerde daha başlamadı. Soğuk yerlerde, yüksek yerlerde çilek bitti ama biz de hala hasat devam ediyor. Aksaray’dan şu anda Ankara’ya İstanbul’a ve Adana’ya çilek gönderiyoruz” dedi.

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