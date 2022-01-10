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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da korona virüse yenik düşen doktor çifte veda töreni

İHA

Aksaray’da korona virüse yenik düşen doktor çifte veda töreni

Aksaray’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Aile Hekimi Dr. Mehmet Tankut Sevim ve eşi Aile Hekimi Dr. Nuray Sevim için meslektaşları tarafından veda töreni düzenlendi.
Aksaray’da korona virüs nedeniyle 41 gündür verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybeden Aile Hekimi Dr. Nuray Sevim için Aile Hekimleri Derneği tarafından vefa töreni düzenlendi. 9 Aralık 2021 günü tedavi gördüğü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ambulans helikopterle Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilen Dr. Sevim 41 gün tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 7 Ocak’ta hayatını kaybetti. Somuncu Baba Külliyesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ervah Kabristanlığına defnedilen Dr. Sevim için bugün vefa töreni düzenlendi.
Anneleri için düzenlenen vefa törenine katılan Yiğit Tanur (14) ve Aykut Sevim (16) sağlık çalışanlarının kollarında güçlükle ayakta durabildi. Dr. Nuray Sevim’in eşi Mehmet Tankut Sevim ise 8 Aralık 2021 tarihinde korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetmişti.
Törende konuşma yapan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, “Yine zor bir görev için buradayız. Maalesef acı bir kaybımız için toplandık. Ne yazık ki 1 ay önce kaybettiğimiz Dr. Tankut Sevim arkadaşımızın kıymetli eşi Dr. Nuray Sevim hanımefendiyi de kaybettik. Kendisi iyi bir hekim olmanın yanı sıra iyi bir eş ve iyi bir anneydi. Sağlıkta bir şehit daha verdik. 2 şehidimiz oldu. Aksaray’da gerçekten bu savaşta en çok yara alan meslek grubuyuz. Ön cephede yılmadan mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Artık bu kayıplarımızın, şehitlerimizin direkt meslek hastalığı olarak kabul edilmesini tekrar beyan ediyoruz. Bizler her ne kadar aşılarımızı olsak da her gün ciddi bir virüs tehdidine maruz kalıyoruz. Bu aşamada vatandaşlarımız aşılarını eksiksiz tamamlamalı, maske ve mesafe kurallarına uymalı ve bu mücadelede herkes üzerine düşeni yapmalı” dedi.

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