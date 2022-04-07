Ihlara Vadisi ‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ihlara Vadisi ‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

İHA

Ihlara Vadisi ‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan ve Kapadokya’ya açılış kapısı olarak adlandırılan Ihlara Vadisi çevresiyle birlikte ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilerek resmi gazetede yayımlandı.
Kapadokya’nın açılış kapısı Ihlara Vadisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi çerçevesinde ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil ve ilan edildi. Karar resmi gazetede yayımlanırken, Aksaray Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüsnü Yıldız, “Mevcutta var olan doğal sit alanlarının statülerinin yeniden belirlenmesi amacıyla yapılan ekolojik temelli bilimsel araştırma sonuç raporunun değerlendirilmesi neticesinde Ihlara Vadisi çevresindeki birinci, ikinci ve üçüncü derece doğal sit alanları konu olmuştur. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Bakanlık makamının oluru ile ikinci derece doğal sit alanı nitelikli doğal koruma alanı olarak, üçüncü derece sit alanı ise sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edildi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan karara göre, birinci derece doğal sit alanı kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayınpederi ile kayınvalidesini vurup, serbest kalan damat için yakalama kararı
YEREL HABERLER Kayınpederi ile kayınvalidesini vurup, serbest kalan ...
Annesi ve ağabeyini öldürüp intihar etmişti; cenazeleri yan yana defnedildi
YEREL HABERLER Annesi ve ağabeyini öldürüp intihar etmişti; ...
Belediye Başkanı Dinçer tahinli pideyi kendi elleriyle dağıttı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Dinçer tahinli pideyi kendi ...
Kayınpederi ve kayınvalidesini yaralayan damadın serbest kalmasına itiraz
YEREL HABERLER Kayınpederi ve kayınvalidesini yaralayan damadın ...
Abisinin hastalığı için geldi, annesini ve abisini öldürerek intihar etti
YEREL HABERLER Abisinin hastalığı için geldi, annesini ve abisini ...
Annesi ve ağabeyi öldürüp, mezarlıkta intihar etti (2)
YEREL HABERLER Annesi ve ağabeyi öldürüp, mezarlıkta intihar etti ...
Annesi ve ağabeyi öldürüp, mezarlıkta intihar etti
YEREL HABERLER Annesi ve ağabeyi öldürüp, mezarlıkta intihar etti
Aksaray’da kitap konaklarında inşaat çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Aksaray’da kitap konaklarında inşaat çalışmaları ...
ASÜ'de BAP çerçevesinde 28 projeye destek
YEREL HABERLER ASÜ'de BAP çerçevesinde 28 projeye destek
İnşaattan hırsızlık şüphelileri JASAT dedektiflerinden kaçamadı
YEREL HABERLER İnşaattan hırsızlık şüphelileri JASAT ...
Kayınpederi ve kayınvalidesini vuran damat adliyede; yakınları gazetecilere saldırdı (2)
YEREL HABERLER Kayınpederi ve kayınvalidesini vuran damat adliyede; ...
Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Kayınpederi ve kayınvalidesini vuran damat adliyeye sevk edildi, yakınları gazetecilere saldırdı
YEREL HABERLER Kayınpederi ve kayınvalidesini vuran damat adliyeye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.