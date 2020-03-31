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İYİ Parti lideri Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Akşener, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler hakkında, "Valilerin başkanlığında her ilde bir sağlık komitesi kurulması tavsiyesi vermiştim, bunu yaptılar teşekkür ediyorum. Vatandaş, devleti yanında görmek ister. Zorunlu bir karantina, 3 haftalık bir sokağa çıkma yasağı ilan edilebilseydi bazı şeyler yolunda gidebilirdi" dedi.

Yardım kampanyaları hakkında konuşan Akşener şunları söyledi:

"Ben Millet İttifakı'nın belediye başkanlarını takip ediyorum. Sayın Yavaş '6 Milyon Yürek Ankara'da diye bir yardım kampanyası başlattı. Sayın İmamoğlu'nun da 'Birlikte Başaracağız' diye başlattı, diğer arkadaşlar devam ettiriyorlar. Keşke iktidar da devleti yönetenler de yerel yönetimlerle ayırt etmeden elele verselerdi ve bu işin altından birlikte kalkılır bilseydi. Çok yalnız bırakıldıklarını görüyorum iktidar tarafından. Milletvekili maaşı almıyorum, emekliyim 3 emekli maaşı 3 aylık Ankara'ya, 3 emekli maaşımı da İstanbul'a bağışladım."

İNFAZ DÜZENLEMESİ

İnfaz düzenlemesi hakkında görüşlerini paylaşan İYİ Parti lideri Akşener, "Biz infaz yasası diye biliyoruz. Ama onu hapishanelerde yatan insanları aileleri af diye bilir. Bu sistemin ağzınızdan çıkardığınız andan itibaren müthiş bir beklenti olur. Yakınları hapiste olanların talepleriyle gittiğimiz her yerde karşılaştık. Bir şey anlayamadık. Bu iki partinin sayıları yeterli. Muhalefete ihtiyaçları yok. Koronavirüsle ilgili bir Meclis bünyesinde bir araştırma kurulu kurulsun diye bir teklif verdik. Bu iki partinin oylarıyla reddedildi. İkincisi, ilginç bir biçimde bize getirilen teklifin içinde çocuk tecavüzü, artı çocuk tacizi, kadına şiddet ve çocuk evlilikleriyle ilgili bir de torbacılarla ilgili infaz indirimi mevcut. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz. Bu infaz yasasını açık net bir şekilde kamuoyuyla paylaşsınlar. Açık net yayınlasınlar biz tekliflerimizi istemediklerimizi söyleyelim ondan sonra elbette bir orta yol bulunur dedik. Biz ilkesel olarak bu yasaya karşı değiliz. Bu kurnazlık işi doğru değil."