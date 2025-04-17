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        Haberler Spor Futbol Al Shabab: 0 - Al Okhdood: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Al Shabab: 0 - Al Okhdood: 0 | MAÇ SONUCU

        Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftasında Al Shabab ile Al Okhdood karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in öğrencileri sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 21:30 Güncelleme: 17.04.2025 - 21:30
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        Al Shabab'ın serisi sona erdi!
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        Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, sahasında Al Okhdood ile 0-0 berabere kaldı.

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Shabab Stadı'nda oynanan karşılaşmada Al Shabab, Al Okhdood'u ağırladı.

        İki tarafın da gol yollarında etkisiz kaldığı karşılaşma, 0-0 eşitlikle sona erdi.

        Ligde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Al Shabab, puanını 50 yaptı. Son 4 maçını kaybetmeyen düşme hattındaki Al Okhdood ise 25 puana çıktı.

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