Alan Parsons, PSM Caz Festivali’nde

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Bu yıl 25 Nisan–1 Haziran tarihleri arasında 3. defa gerçekleşecek PSM Caz Festival'i bir efsaneyi ağırlayacak. İngiltere progresif müzik sahnesinin efsanelerinden Alan Parsons Live Project 31 Mayıs akşamı Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak.
Pink Floyd’un ses mühendisi ve prodüktör Alan Parsons ve şarkıcı/söz yazarı Eric Woolfson tarafından 1975 yılında kurulan Alan Parsons Live Project, elektronik ve senfonik öğeleri harmanladığı parçalarıyla dikkat çekiyor.
1980'LERE DAMGA VURDU
1987'ye kadar müzik dünyasına damga vuran ve birçok sanatçıya yeni bakış açıları kazandıran Alan Parsons Live Project, elektronik enstrümanları başarıyla kullanması, balladları, enstrümantal eserleri ve hareketli dans parçalarıyla müzikseverlerin favorileri arasında yer alıyor. Konsept albümlerinde etkilendikleri sanat eserlerinden ve toplumsal sorunlardan ilham alan grubun müzik listelerini alt üst eden 1982 tarihli “Eye in the Sky” albümü, efsaneler arasında gösteriliyor.
YILDIZLAR PSM'DE
PSM Caz Festivali’nin bu yıl ki diğer konukları arasında gitar müziğinde devrim yaratan sanatçı John McLaughlin & The 4th Dimension; modern klasik müziğin en yetenekli isimlerinden Ólafur Arnalds; 2013 yılında Grammy kazanan Amerikalı trompet sanatçısı Chris Botti; dünya klasik müzik sahnesinin en değerli piyanistlerinden Fazıl Say, dünya çapında bir hit olan "Don't Worry, Be Happy" şarkısı ile 2 Grammy ödülü kazanan efsanevi caz vokalisti Bobby McFerrin; milyonlar satan albümlerinin yanı sıra BBC Jazz Awards sahibi olan Madeleine Peyroux; trip-hop, rock, folk-rock, downtempo etiketli müzikleri ve yeni çıkan albümleriyle Londra merkezli ikili Morcheeba; yarım asırı aşkın kariyeri ve sayısız albümüyle dünya müziğinin efsanesi olan Enrico Macias, füzyon cazın efsane gitaristi John Scofield; Londralı modern caz grubu Portico Quartet; Alman DJ, prodüktör ve müzisyen Christian Löffler; caz ve elektronik müziğin mükemmel bileşimine sahip Belçikalı grup Stavroz; gitarıyla harikalar yaratan gypsy müziğin efsane ismi Estas Tonne ve daha pek çok değerli isim yer alıyor.
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