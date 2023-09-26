'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!

4 Şurada Paylaş!







1890 ile 1893 yılları arasında inşa edilen evlerin büyük kısmı 1957 yılından itibaren büyük bir şirket tarafından satın alınmaya başlandı.

5 Şurada Paylaş!







Ancak mal sahiplerinden biri pes etmeyerek evini şirkete bırakmadı. Bu nedenle müteahhitler binayı ikiye bölmeye karar verdi.

6 Şurada Paylaş!







Ekipler, orijinal cephesine zarar vermeyecek bir hassasiyetle binanın yarısını yıkmayı başardı. Yarısı kentleşmeyle birlikte yok olan yapı, şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Kaydet