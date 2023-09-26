'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
Kanada'nın Toronto kentinde 1800'lü yılların sonunda inşa edilen 'yarım ev' görenleri şaşkına çeviriyor
Kanada'nın Toronto kentinde 1800'lü yılların sonunda inşa edilen ev, hızlı şehirleşme ve satın almalar sonucunda ikiye bölündü.
Saint Patrick Caddesi'nde bulunan 'yarım ev' görenleri şaşkına çeviriyor.
19. yüzyılın sonlarında, o zamanlar Dummer Caddesi olarak bilinen bölgede tek sıra halinde iç içe geçmiş altı ev inşa edildi.
1890 ile 1893 yılları arasında inşa edilen evlerin büyük kısmı 1957 yılından itibaren büyük bir şirket tarafından satın alınmaya başlandı.
Ancak mal sahiplerinden biri pes etmeyerek evini şirkete bırakmadı. Bu nedenle müteahhitler binayı ikiye bölmeye karar verdi.
Ekipler, orijinal cephesine zarar vermeyecek bir hassasiyetle binanın yarısını yıkmayı başardı. Yarısı kentleşmeyle birlikte yok olan yapı, şehrin simgelerinden biri haline geldi.