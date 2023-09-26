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        Haberler Yaşam 'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!

        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!

        Kanada'nın Toronto kentinde 1800'lü yılların sonunda inşa edilen 'yarım ev' görenleri şaşkına çeviriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:42
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        Kanada'nın Toronto kentinde 1800'lü yılların sonunda inşa edilen ev, hızlı şehirleşme ve satın almalar sonucunda ikiye bölündü.

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        Saint Patrick Caddesi'nde bulunan 'yarım ev' görenleri şaşkına çeviriyor.

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        19. yüzyılın sonlarında, o zamanlar Dummer Caddesi olarak bilinen bölgede tek sıra halinde iç içe geçmiş altı ev inşa edildi.

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        1890 ile 1893 yılları arasında inşa edilen evlerin büyük kısmı 1957 yılından itibaren büyük bir şirket tarafından satın alınmaya başlandı.

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        Ancak mal sahiplerinden biri pes etmeyerek evini şirkete bırakmadı. Bu nedenle müteahhitler binayı ikiye bölmeye karar verdi.

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        Ekipler, orijinal cephesine zarar vermeyecek bir hassasiyetle binanın yarısını yıkmayı başardı. Yarısı kentleşmeyle birlikte yok olan yapı, şehrin simgelerinden biri haline geldi.

        #Yarım ev
        #kanada
        #haberler
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