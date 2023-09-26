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        Haberler Spor Futbol İspanya Antrenmanlara başlamıştı: Arda Güler yeniden sakatlandı! - Futbol Haberleri

        Antrenmanlara başlamıştı: Arda Güler yeniden sakatlandı!

        Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanmıştı. Yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan genç yıldız geçtiğimiz günlerde antrenmanlara başladı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin müjdeli haberi vermesinden kısa bir süre sonra Arda Güler tekrardan sakatlandı. Kötü haberi Real Madrid resmi hesabından duyurdu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 14:51 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:14
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        Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanya LaLiga ekibi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezon öncesi geçirdiği sakatlık sebebiyle bir süredir formasından uzaktaydı.

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        Teknik direktör Carlo Ancelotti ise bugünkü antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Arda sakatlıktan iyi bir şekilde çıktı. İyi durumda ve şu anda oynamaya hazır." diyerek milli futbolcuyu yarınki Las Palmas maçında kadroya alabileceğinin sinyalini vermişti.

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        Milli oyuncumuz, Real Madrid antrenmanı sırasında tekrar sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Real Madrid Kulübü, 18 yaşındaki Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığını duyurdu.

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        İlk teşhislere göre; Arda Güler'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği ortaya çıktı.

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        Öte yandan Arda Güler'in detaylı kontrollerinin ardından İspanyol ekibinin yeni bir açıklama yapabileceği belirtildi.

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        REAL MADRID 20 + 10 MİLYON EURO ÖDEDİ

        14 yaşında Fenerbahçe altyapısına transfer olan ve Fenerbahçe formasını ilk kez 17 yaşında terleten Arda Güler, bu yaz 20 + 10 milyon euro' ve sonraki satıştan yüzde 20 rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tuttu.

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