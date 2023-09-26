Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
Fransa'nın başkenti Paris'te, 150 milyon yaşındaki Barry adlı Camptosaurus fosili açık artırmayla satışa çıkarılacak
Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek müzayedede Barry adını taşıyan Camptosaurus fosili satışa çıkarılacak.
Fosilin açık artırmada 1.2 milyon euro'ya kadar alıcı bulmasının bekleniyor.
150 milyon yıl önce yaşamış olan dinazor, 1990'ların başında Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaletinde bulundu.
Buluşu yapan paleontolog Barry James'in adını taşıyan dinozor fosilinin 'son derece iyi korunmuş' olduğunu belirtildi.
Müzayede evinden Alexandre Giquello, bir dinozor iskeletini bu kadar sağlam görmenin alışılmadık bir durum olduğunu söyledi ve ekledi:
"Kafatası yüzde 90 oranında, dinozorun geri kalanı ise yüzde 80 oranında tamamlanmış durumda."
Nisan ayında Avrupa'da ilk kez bir Tyrannosaurus rex açık artırmada satılmıştı.
O dönemde BBC'ye konuşan Edinburgh Üniversitesi'nden dinozor uzmanı Prof Steve Brusatte, 'bilimsel açıdan çok değerli' olan iskeletlerin 'özel koleksiyoncuların kasalarında kaybolabileceğinden' endişe duyduğunu belirtmişti.