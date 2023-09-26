Esenler'de büyük panik! 15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü İstanbul Esenler'de büyük bir panik yaşandı. İlçede 15 katlı bir binanın dış cephesi bir anda çöktü. Faciadan dönülen o anlar saniye saniye kaydedildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.09.2023 - 15:37 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:49 facebook

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