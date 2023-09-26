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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!

        Esenler'de büyük panik! 15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü

        İstanbul Esenler'de büyük bir panik yaşandı. İlçede 15 katlı bir binanın dış cephesi bir anda çöktü. Faciadan dönülen o anlar saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:37 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:49
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        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
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        İstanbul Esenler'de 15 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları çöktü. Bu sırada mahallede panik yaşandı.

        DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

        Çökme anı kameralara da yansırken ölen yada yaralanan olmadı.

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