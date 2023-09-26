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        Haberler Yaşam Adıyaman'da keşfedilen tarihi eserler askeri helikopterle taşındı

        Adıyaman'da keşfedilen tarihi eserler askeri helikopterle taşındı

        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan 2 bin 100 yıllık olduğu düşünülen kült alandaki tokalaşma anıtı ve yazıt yer alan steller askeri helikopterle taşındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:06
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        Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Onevler köyü yakınlarındaki Kımıldağı eteklerinde gezen bazı vatandaşlar, kabartma heykeli görerek durumu Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

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        Ekipler bölgede yaptıkları incelemede, alanın kült (kutsal alan) alan olduğunu belirledi ve çevresinde tokalaşma sahnesinin olduğu kabartma ile yazıt yer alan steller buldu.

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        Bölgenin kırsal alan olması ve araç yolunun bulunmaması nedeniyle eserlerin alandan taşınması için Diyarbakır Hava Grup Komutanlığı'ndan destek istendi.

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        Sabah saatlerinde havalanan askeri helikopter alana ulaşarak halatlar yardımıyla tonlarca ağırlıktaki eserleri alarak Gölyurt köyü Kartal Yaylası kırsalına bıraktı.

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        Yaklaşık 30 kişiden oluşan jandarma ekibi ise bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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        Alana indirilen eserler, daha sonra vinç ve araç yardımıyla Adıyaman Müzesi'ne taşınacak. Burada restorasyon çalışmaları yapılacak eserlerin daha sonra Perre Antik Kenti'nde sergilenmesi planlanıyor.

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        "ALAN KOMMAGENE KRALLIĞI'NA AİT YENİ BİR KEŞİFTİR"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, gazetecilere, ihbar doğrultusunda bölgede yaptıkları incelemede kült alanı keşfettiklerini söyledi.

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        Alanın yaklaşık 2 bin 100 yıl önce inşa edildiğini öngördüklerini belirten Gelse, şu bilgileri verdi:

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        "Arkamızda gördüğünüz yazıtlar ve bir de parçalanmış bir stelimiz var. Bunlar 2021 yılında Müze Müdürlüğümüze gelen bir fotoğraf üzerine yaptığımız araştırma sonucunda ortaya çıktı. Bildiğiniz üzere Nemrut Dağı'nda bir kutsal bir alan var.

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        Kral l. Antiochos'un, Kommagene Krallığı'nda bu kutsal alana gelemeyenler için 29 temenos (kutsal alan) yaptığını biliyoruz. Bu yeni bir keşif de bu alanlardan birisi. Yani alan Kommagene Krallığı'na ait yeni bir keşiftir.

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        Buradaki yazıtlar okunduğunda öyle umut ediyorum ki gerek ülkemiz gerek dünya kültür mirası için çok önemli birtakım bilgiler ortaya çıkacaktır."

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        Bölgenin sarp ve kayalık alan olması dolayısıyla ulaşımın güçlükle sağlandığını belirten Gelse, "Müze Müdürlüğümüzün bu yönde yaklaşık 2 yıldır devam eden çalışmaları vardı. Ancak eserler çok zor bir alanda bulunuyordu. Eserlerin de her biri 3 ton ağırlığında. Bunların taşınması, o bölgeden koruma altına alınması da bayağı zor bir süreç olacaktı. O alanda bulunan stellerimiz ve yazıtlar helikopterler aracılığıyla taşındı" diye konuştu.

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        "BU STELLER, KOMMAGENE TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR"

        Müze Müdürü Mehmet Alkan, bölgede yaptıkları çalışmada alanın Kommagene Krallığı'na ait olduğunu belirlediklerini söyledi.

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        Steller hakkında bilgi veren Alkan, "Steller 3 parça halinde karşımıza çıkmakta. Birinci stelde, Kral l. Antiochos ve tanrı Apollon'un tokalaşma sahnesinin olduğunu gördük. Diğer stelde ise l. Antiochos'un nomosundan (kanun) bahsetmektedir. Bu steller, Kommagene tarihi açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

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        3 GÜNDE TAŞINMAYA HAZIRLANDI

        Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener de alanda 3 gündür çalıştıklarını söyledi.

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        Stelleri halatlar yardımıyla taşımaya hazırladıklarını belirten Şener, "Helikopter yardımıyla taşıma işlemi yaptık. Bundan sonraki süreçte ise Müze Müdürlüğü ekiplerinin uygun gördüğü yerde koruma altına alacağız. Ayrıca ikiye bölünen kabartmayı birleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

        #Adıyamanda keşfedilen tarihi eserler
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