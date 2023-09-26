Adıyaman'da keşfedilen tarihi eserler askeri helikopterle taşındı

Kral l. Antiochos'un, Kommagene Krallığı'nda bu kutsal alana gelemeyenler için 29 temenos (kutsal alan) yaptığını biliyoruz. Bu yeni bir keşif de bu alanlardan birisi. Yani alan Kommagene Krallığı'na ait yeni bir keşiftir.

12 Şurada Paylaş!









Bölgenin sarp ve kayalık alan olması dolayısıyla ulaşımın güçlükle sağlandığını belirten Gelse, "Müze Müdürlüğümüzün bu yönde yaklaşık 2 yıldır devam eden çalışmaları vardı. Ancak eserler çok zor bir alanda bulunuyordu. Eserlerin de her biri 3 ton ağırlığında. Bunların taşınması, o bölgeden koruma altına alınması da bayağı zor bir süreç olacaktı. O alanda bulunan stellerimiz ve yazıtlar helikopterler aracılığıyla taşındı" diye konuştu.